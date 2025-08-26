به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس نماینده لیگ برتری استان مرکزی با یک گل از خیبر خرم آباد شکست خورد.

اراکی‌ها که هفته گذشته در سیرجان با همین تعداد گل مغلوب گل گهر شدند این هفته نیز با تکرار نتیجه‌ای مشابه از روی نقطه پنالتی با ضربه قنبری دروازه خود را باز شده دیدند و تا پایان هفته دوم بدون امتیاز، چشم انتظار هفته‌های پیش رو هستند.

اراکی‌ها در هفته سوم لیگ برتر در تبریز مقابل تراکتور به میدان می‌روند.