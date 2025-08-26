به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۰ شهریور با مراجعه به سامانه مربوط، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.

هدف از برگزاری این فرایند، شناسایی و قدردانی از صادرکنندگان موفق در عرصه صادرات غیرنفتی و همچنین معرفی الگو برای سایر فعالان اقتصادی کشور عنوان شده است.

این سازمان از همه متقاضیان خواسته است در مهلت تعیین‌شده، نسبت به بارگذاری اطلاعات و مستندات لازم اقدام کنند