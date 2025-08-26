معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم در سفر به ارومیه گفت:یکی از اهداف ویژه دولت ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و محروم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور صبح امروز در بدو ورود به فرودگاه ارومیه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت:در این سفر که به مناسبت هفته دولت انجام شده، چندین پروژه عمرانی، زیرساختی، صنعتی و گردشگری آذربایجان‌غربی را افتتاح خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به پایین بودن درصد بهره‌مندی مردم استان به ویژه مردم مناطق روستایی و محروم در برخی شاخص های توسعه ای ، افزود: این شاخص‌ها در قالب یک برنامه‌ریزی سه‌ساله و با برش‌های یک‌ساله ارتقاء خواهد یافت.

عبدالکریم حسین‌زاده ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و کم‌برخوردار را از دیگر اولویت‌های دولت عنوان کرد و ادامه داد: ظرفیت‌های این معاونت چه در حوزه تسهیلات و چه در اعتبارات توانمندسازی، به طور ویژه در آذربایجان غربی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: برخی از شهرستان های آذربایجان غربی در رتبه بندی توسعه یافتگی متاسفانه از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و در این راستا دولت برای مناطقی همچون تکاب، چالدران و سایر شهرستان‌های کم‌برخوردار برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است.

افتتاح گازرسانی به ۲۰ روستا، افتتاح یک هزار واحد مسکن روستایی، افتتاح راه روستایی، افتتاح ۱۳ واحد روستایی، بازدید از مجتمع فرهنگی نقده، افتتاح قطعه ۲ محور نقده - پیرانشهر، افتتاح واحد کارتن‌سازی، افتتاح واحد کامپوزیت، افتتاح مرکز جامع سلامت، برگزاری شورای معاونین و مدیران مرتبط حوزه روستایی، افتتاح ۱۲۳ پروژه عمران روستایی، افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه و شرکت در مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، از جمله اهداف این سفر اعلام شده است.