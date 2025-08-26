پخش زنده
برداشت لیموترش از باغهای شهرستان قیروکارزین به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی این محصول در فارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: برداشت لیموترش از ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار باغهای این شهرستان آغاز شده است و پیشبینی میشود تا اوایل مهر ادامه دارد.
وی با بیان اینکه متوسط برداشت لیمو ترش در هر هکتار ۳۸ تن است افزود: پیش بینی میشود با توجه به سطح زیر کشت میزان تولید لیموترش در سال زراعی جاری بیش از ۱۷۱ هزار تن در ارقام پرشین لایم و مکزیکن لایم باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، محصول برداشتشده علاوه بر مصرف داخلی، در مراکز سورتینگ درجهبندی، نشانگذاری و بستهبندی شده و پس از دریافت گواهی بهداشت و قرنطینه از طریق گمرکهای کشور به کشورهای روسیه، حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی (اوراسیا) صادر و سبب ارز آوری برای باغداران میشود.