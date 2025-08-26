به مناسبت هفته بسیج ادارات، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت ادارات خراسان جنوبی با نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت‌الله عبادی در این دیدار با گرامی‌داشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت گفت: تمام تلاش‌ها در جمهوری اسلامی برای پیاده کردن اسلام در سایه عمل به قانون است.

وی افزود: پس از تشکیل نظام اسلامی، گام بعدی تحقق دولت اسلامی است که باید با تکیه بر قانون محقق شود، چرا که مسائل انسانی و تربیت صحیح جامعه در گرو همین قانون‌مداری است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه رعایت قانون، گام نخست در دستیابی به آرمان‌های انقلاب است گفت: هر زمان به قانون عمل کرده‌ایم به آرمان‌های انقلاب اسلامی نزدیک‌تر شده‌ایم.

آیت‌الله عبادی قانون اساسی جمهوری اسلامی را از بی‌نظیرترین قوانین در جهان دانست و افزود: این قانون حاصل تلاش سال‌ها اندیشه و مجاهدت علما و دانشمندان است و باید تمام امور کشور بر اساس عقل و عدل پیش رود.

وی در ادامه با اشاره به حضور میلیونی زائران در پیاده‌روی اربعین گفت: این اجتماع عظیم نشان‌دهنده عدالت‌خواهی ملت‌هاست و راه انبیای الهی نیز همان راه عدل است که بشر را به مقصد نهایی می‌رساند.