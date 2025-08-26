کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تداوم فعالیت سامانه کم فشار فصلی و ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح امروز غبار محلی پدیده غالب بیشتر نقاط استان خواهد بود وافزایش سرعت باد‌های جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس سبب تلاطم دریا خواهد شد.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، ناپایداری جوی، رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای، سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و تقویت نقطه‌ای بارش‌ها پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

او با اشاره به اینکه مناطق دریایی استان امروز متلاطم خواهد شد، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک متر و ییست سانتیمتر خواهد رسید و توصیه می‌شود شناور‌های سبک از تردد به ویژه در دریای عمان و تنگه هرمز خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد، گفت: فردا بر شدت سرعت باد برروی دریا افزوده خواهد شد واین شرایط جوی و دریایی تا پنجشنبه ششم شهریور در استان پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.