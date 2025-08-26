



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، از برگزاری «نمایشگاه بین‌المللی اکسپو شیراز ۲۰۲۵» خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز برگزار می‌شود تا توانمندی‌های بی‌نظیر استان به جهانیان معرفی شود.

کریم مجرب بیان کرد: نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدی، صادراتی و سرمایه‌گذاری استان فارس به کشور‌های حوزه خلیج فارس و شرکای تجاری برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: این رویداد به‌عنوان محرکی برای ایجاد پیوند‌های تجاری پایدار با قلب اقتصاد منطقه، می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت ارتباطات تجاری بین کسب‌وکار‌های ایرانی و شرکای بین‌المللی منجر شود.

به گفته مدیرکل صمت فارس، کشور‌های حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان، بحرین، عراق و یمن، به همراه سایر شرکای تجاری سنتی و جدید ایران از جمله کشور‌های پیرامونی، هدف اصلی این رویداد هستند.

مجرب محور‌های اصلی این نمایشگاه را شامل صنعت و معدن (محصولات و خدمات صنعتی و معدنی، فولاد، آلومینیوم و...)، پتروشیمی و مواد شیمیایی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری، صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری و گردشگری سلامت اعلام کرد.

مجرب یادآور شد: این نمایشگاه بین‌المللی، فرصت بی‌نظیری برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان فارس و ایجاد ارتباطات تجاری پایدار با کشور‌های منطقه خواهد بود.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی، تولیدی و تجاری می‌توانند برای دریافت غرفه و مشارکت فعال در نمایشگاه به شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس مراجعه کنند یا جهت هماهنگی با شماره‌های ۰۷۱۳۶۲۰۰۰۵۱، ۰۹۳۷۰۱۵۱۲۴۲ و ۰۹۱۷۴۱۷۳۷۹۶ تماس بگیرند.