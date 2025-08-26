به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، راضیه آسوده مسئول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: کبد زنده یاد سید محمدهادی زاهدی، پاکبان جوان ۴۰ ساله شهرداری فسا که به دلیل تصادف، مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی افزود: پیکر این جوان پس از تایید مرگ مغزی، با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت جراحی و جداسازی عضو قرار گرفت و کبد آن مرحوم برای پیوند و نجات بیماران نیازمند به بیمارستان بوعلی سینای شیراز منتقل شد.

آسوده بیان کرد: این چهارمین اهدا عضو امسال در دانشگاه علوم پزشکی فسا است.