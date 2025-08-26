پخش زنده
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: تعمیر کولر آبی موجب برق گرفتگی و مرگ زن جوان در شهر همدان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر با بیان اینکه برق همچنان در این استان قربانی میگیرد، افزود: این زن برای تعمیر کولر روی پشت بام خانه رفته بود، اما به علت رعایت نکردن اصول و قواعی ایمنی دچار برق گرفتگی شد.
او تاکید کرد: هر چند بسیاری از شهروندان تعمیر کولر را کاری آسان و ساده میدانند، اما سرویس تعمیر لوازم برقی باید از سوی افراد فنی و دارای تخصص انجام شود تا چنین اتفاقات ناگواری رخ ندهد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان تصریح کرد: پارسال ۱۴ مرد و ۲ زن در این استان بر اثر برقگرفتگی جان خود را از دست دادند و این آمار در چهار ماهه نخست امسال چهار نفر بوده است.
مالمیر با بیان ضرورت رعایت مقررات ایمنی در محیطهای کاری و خانگی افزود: بررسی سلامت کابلها و دوشاخهها پیش از استفاده، بهرهگیری از تجهیزات دارای استاندارد ایمنی، خشک نگه داشتن محیط کار و اجتناب از بهکارگیری وسایل برقی در شرایط مرطوب، استفاده از فیوزهای محافظ جان و آموزش نکات ایمنی به کارگران از مهمترین راهکارهای پیشگیری از برقگرفتگی به شمار میرود.
او گفت: همچنین با توجه به افزایش مصرف وسایل سرمایشی در فصل تابستان و فعالیت بیشتر کارگران در طرحهای عمرانی و صنعتی، احتمال وقوع حوادث ناشی از برقگرفتگی در این فصل بیش از سایر ایام سال است.