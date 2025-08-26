جمشیدی رئیس مرکز کنترل دیسپاچینگ کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: باتوجه به تعطیلی‌های اخیر در کشور به طور نسبی در مصرف برق کاهش نسبی داشته‌ایم همچنین باشروع فعالیت‌ها و فراگیرشدن گرما در سراسر کشور به خصوص مناطق جنوبی مجددا ما شاهد رشد و افزایش قابل توجه‌ای از مصرف بوده‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین پیش بینی می‌شود که مصرف برق امروز همانند دوشنبه هفته گذشته به رقم ۷۴ هزار ۵۰۰ مگاوات برسد.

رئیس مرکز کنترل دیسپاچینگ کشور افزود:چیزی بالغ بر دوماه است که از ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی استفاده می‌کنیم که بسیاری از آنها در حداقل تراز بهره برداری قرار گرفته‌اند و بخشی از تولیدی که ما از نیروگاه‌های برق آبی تأمین می‌کرده‌ایم آنها را از دست داده‌ایم و به ناترازی افزوده شده است.

جمشیدی تصریح کرد: بنابراین ما همچنان نیازمند کمک و صرفه جویی مردم در مصرف برق هستیم و تقاضا می‌کنیم در زمان‌های اوج مدیریت مصرف را لحاظ کنند تا از این طریق به پایداری شبکه کمک کنیم.