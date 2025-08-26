پخش زنده
رئیس مرکز کنترل دیسپاچینگ کشور از پیش بینی مجدد افزایش مصرف برق به رقم بیش از ۷۴ هزار مگاوات خبر داد.
جمشیدی رئیس مرکز کنترل دیسپاچینگ کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: باتوجه به تعطیلیهای اخیر در کشور به طور نسبی در مصرف برق کاهش نسبی داشتهایم همچنین باشروع فعالیتها و فراگیرشدن گرما در سراسر کشور به خصوص مناطق جنوبی مجددا ما شاهد رشد و افزایش قابل توجهای از مصرف بودهایم.
وی ادامه داد: همچنین پیش بینی میشود که مصرف برق امروز همانند دوشنبه هفته گذشته به رقم ۷۴ هزار ۵۰۰ مگاوات برسد.
رئیس مرکز کنترل دیسپاچینگ کشور افزود:چیزی بالغ بر دوماه است که از ظرفیت نیروگاههای برق آبی استفاده میکنیم که بسیاری از آنها در حداقل تراز بهره برداری قرار گرفتهاند و بخشی از تولیدی که ما از نیروگاههای برق آبی تأمین میکردهایم آنها را از دست دادهایم و به ناترازی افزوده شده است.
جمشیدی تصریح کرد: بنابراین ما همچنان نیازمند کمک و صرفه جویی مردم در مصرف برق هستیم و تقاضا میکنیم در زمانهای اوج مدیریت مصرف را لحاظ کنند تا از این طریق به پایداری شبکه کمک کنیم.