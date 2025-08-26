به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر، میانگین برداشت گلابی را در هر هکتار ۹ تن بیان کرد و گفت: این شهرستان با دارا بودن حدود ۵۰۰ هکتار باغ گلابی رتبه نخست برداشت این محصول را دارد و پیش بینی می‌شود ۴ هزار تن گلابی تا پایان شهریور برداشت شود.

علیرضایی شاه میوه را مهمترین رقم گلابی تولیدی این شهرستان معرفی کرد و افزود: آلدرانی، نطنزی، گنجونی، کفتر بچه، جز قند، کلاسرخی از دیگر ارقام گلابی باغ‌های این شهرستان است.

وی بااشاره به کاهش برداشت محصول در سال جاری درمقایسه با سال‌های گذشته گفت: کمبود منابع آبی موجب این کاهش و در سال جاری سعی شده است با لوله گذاری و آبرسانی سیار به باغ‌ها، درختان از خشک شدن نجات یابند.

شهرستان خمینی شهر در ۱۲ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.