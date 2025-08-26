پخش زنده
خیابان نقدی در مرکز خرمشهر، یادمانی از ایستادگی و شهادت نصرالله نقدی، افسر ارتش ایران در جریان جنگ جهانی دوم و مقاومت در برابر نیروهای متفقین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نصرالله نقدی به همراه گروهی از همرزمانش در روزهای ابتدایی یورش متفقین به خاک ایران، علیرغم دستور عقبنشینی ارتش رضاشاه، بهصورت داوطلبانه و آتش به اختیار در برابر نیروهای انگلیسی در خرمشهر ایستاد. مقاومت او و یارانش سرانجام با شهادت آنان پایان یافت و نام نقدی در حافظه تاریخی این شهر ماندگار شد.
امروز، خیابان نقدی با عبور روزمره شهروندان و رهگذران، به رودخانه کارون ختم میشود؛ جایی که مقبره این شهید ارتش در کنار آرامگاه شهید بایندر، فرمانده نیروی دریایی ایران قرار دارد. مجاورت این دو مزار، یادآور فصل مهمی از تاریخ مقاومت و استقلالخواهی ایران است.
با وجود اهمیت تاریخی، بسیاری از شهروندان خرمشهر از پیشینه نامگذاری این خیابان بیاطلاعاند. کارشناسان محلی میگویند معرفی دوباره این نامها و روایتگری از آنها میتواند به تقویت هویت شهری و ملی در میان نسلهای جدید کمک کند.
نام خیابان نقدی برای مردم خرمشهر صرفاً یک نشانی شهری نیست؛ این نام بخشی از هویت و حافظه تاریخی شهری است که در سختترین روزهای تاریخ معاصر، پایمردی و ایثار فرزندانش را به ثبت رسانده است.