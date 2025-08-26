پخش زنده
همزمان با فرارسیدن هفته دولت، کلنگزنی ۱۵ پروژه مهم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در حوزه برق با سرمایهگذاری بیش از ۷۶۵ میلیارد تومان در استان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت؛ عنوان کرد: در مجموع ۸۹ پروژه به مناسبت هفته دولت در سطح استان در حوزه برق کلنگ زنی و افتتاح میشود که از این تعداد ۱۵ پروژه با هدف توسعه شبکههای برقرسانی، افزایش ظرفیت تأمین برق، بهبود کیفیت روشنایی معابر، بهینه سازی مصرف و .. طراحی شدهاند که اجرای این طرحها در قالب پروژههای مختلف همزمان با هفته دولت آغاز میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به حجم بالای سرمایهگذاری، گفت: بخش اعظمی از پروژههای کلنگ زنی شده مربوط به تحولی است که به صورت سراسری در روشنایی معابر استان با تعویض بیش از ۱۵۳ هزار و ۲۰۰ لامپ گازی با الای دی ایجاد میشود که طبق برآوردها اعتبار مورد نیاز جهت این حرکت جهادی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان میباشد.
توسعه خطوط فشار متوسط و ضعیف، احداث پست و ترانس جدید، و بهینهسازی شبکههای توزیع در مناطق شهری و روستایی سایر پروژههایی است که جهت بهبود خدمات رسانی به مشترکان، افزایش کیفیت برق رسانی و ... به مناسبت هفته دولت امسال کلنگ زنی شده است.