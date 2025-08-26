به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت؛ عنوان کرد: در مجموع ۸۹ پروژه به مناسبت هفته دولت در سطح استان در حوزه برق کلنگ زنی و افتتاح می‌شود که از این تعداد ۱۵ پروژه با هدف توسعه شبکه‌های برق‌رسانی، افزایش ظرفیت تأمین برق، بهبود کیفیت روشنایی معابر، بهینه سازی مصرف و .. طراحی شده‌اند که اجرای این طرح‌ها در قالب پروژه‌های مختلف همزمان با هفته دولت آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری، گفت: بخش اعظمی از پروژه‌های کلنگ زنی شده مربوط به تحولی است که به صورت سراسری در روشنایی معابر استان با تعویض بیش از ۱۵۳ هزار و ۲۰۰ لامپ گازی با ال‌ای دی ایجاد می‌شود که طبق برآورد‌ها اعتبار مورد نیاز جهت این حرکت جهادی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.

توسعه خطوط فشار متوسط و ضعیف، احداث پست و ترانس جدید، و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در مناطق شهری و روستایی سایر پروژه‌هایی است که جهت بهبود خدمات رسانی به مشترکان، افزایش کیفیت برق رسانی و ... به مناسبت هفته دولت امسال کلنگ زنی شده است.