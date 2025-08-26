شبکه قرآن و معارف، در آستانه چهلمین روز درگذشت آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، عضو فقید مجلس خبرگان رهبری، با پخش مستند «ابرار» یاد آن عالم فقیه را گرامی می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «ابرار»، ساعت ۲۲:۱۵، پخش می‌شود.

آیت‌الله نعیم‌آبادی، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، ۲۸ تیر ۱۴۰۴ پس از تحمل یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت.

وی در سال ۱۳۲۳ در دامغان متولد شد و در طول زندگی مسئولیت‌های مختلفی را عهده‌دار شد.

این دانشمند و پژوهشگر مذهبی در طول عمر پربرکت خود ۷۸ جلد کتاب تالیف کرده که می‌توان به آثاری همچون «شب عاشورا»، «قرآن در نهج البلاغه»، «نخستین گام در نماز»، «نماز جماعت»، «زکات در آئینه وحی»، «خمس سهمی برای شکوفایی»، «احسان خمس»، «توسل»، «شرحی بر خطبه امام سجاد»، «روش شناسی و آسیب شناسی امربه معروف ونهی از منکر» و «غدیر در آینه تاریخ»، اشاره کرد.