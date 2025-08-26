به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این پروژه‌ها شامل توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق، افزایش ظرفیت پست‌ها، احداث خطوط جدید، تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار، نوسازی و بهسازی شبکه روستایی و شهری و اجرای طرح‌های برق‌رسانی در روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار استان است که با هدف ارتقای پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات به مشترکان انجام شده است.

مهندس طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در خصوص این پروژه‌ها ضمن اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های برق در خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: با اجرای این طرح‌ها، گام مهمی در جهت تأمین پایدار انرژی و پاسخگویی به نیاز‌های مشترکان برداشته شد که تلاش می‌کنیم این رویه و گسترش این قبیل پروژه‌ها ادامه داشته باشد.

وی افزود: توجه ویژه به عدالت اجتماعی و خدمت‌رسانی در مناطق محروم از اولویت‌های این پروژه‌ها بوده و تلاش شده است تا در نقاط مختلف استان، شرایط بهتری برای تأمین برق پایدار فراهم گردد.