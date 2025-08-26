پس از انتشار برنامه یک فعال فضای مجازی که موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی شد، دادستانی تهران علیه فرد مورد اشاره اعلام جرم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از روز گذشته انتشار یک قطعه از برنامه‌ای که در بستر فضای مجازی پخش می‌شود انتقاد‌های بسیاری را به همراه داشت.

انتشار این برنامه در بستر فضای مجازی که با صحبت‌های خلاف عفت عمومی مجری برنامه در مورد فردوسی از مفاخر ادبیات و شعر ایران همراه بود، اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی را به همراه داشته است.

با تشکیل پرونده برای این فعال فضای مجازی دادستانی تهران تحقیقات بر روی پرونده را آغاز کرد.