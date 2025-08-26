مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: همزمان با هفته دولت ۱۹ پروژه شاخص با اعتباری بالغ بر ۶۹۰ میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی هشت پروژه دیگر نیز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ضمن اشاره به اهمیت منابع آبی و خاکی استان و ضرورت مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش مخاطرات سیلاب اظهار کرد: به منظور حفاظت از منابع طبیعی، کنترل سیلاب، کاهش فرسایش خاک، جلوگیری از تخریب اراضی زراعی، تقویت ذخایر آب زیرزمینی، ایجاد بستر مناسب برای توسعه کشاورزی و باغبانی، جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مقابله با پدیده قاچاق چوب و تولید زغال، مجموعه‌ای از پروژه‌های شاخص به ارزش ۶۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی افتتاح خواهد شد.

شیرزاد نجفی افزود: پروژه آبخیزداری در حوضه کوچهری با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال و پروژه آبخیز ویسیان (چنار) شهرستان چگنی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند که با کنترل سیلاب و تقویت تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی، نقش موثری در پایداری منابع آب و خاک استان ایفا خواهند کرد.

نجفی با یادآوری اهمیت حفاظت از جنگل‌ها و مقابله با تولید زغال و قاچاق چوب به بهره‌برداری از سه پاسگاه حفاظتی سپیددشت خرم‌آباد، چم‌چیت دورود و شول‌آباد الیگودرز اشاره کرد و افزود: برای ساخت این پاسگاه‌ها ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان این اداره کل و قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) سپاه ناحیه لرستان، اجرای پروژه‌ها با بهره‌گیری از اعتبارات محرومیت‌زدایی با هدف کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه کشاورزی و باغبانی در مناطق محروم استان در دستور کار قرار دارد.

نجفی افزود: در فاز نخست این تفاهم نامه، تاکنون سه پروژه از جمله عملیات آبخیزداری دره اشگفت خرم‌آباد با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد شامل احداث بند‌های کنترل سیلاب، گابیون‌بندی، تثبیت فرسایش خندقی و جلوگیری از تخریب اراضی زراعی منطقه آغاز شده است.

وی ادامه داد: همچنین عملیات در حوضه آبخیز دمرود شهرستان معمولان با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد و خوشاب (واشیان) شهرستان پلدختر با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد ادامه دارد که هر ۲ پروژه با هدف کنترل رسوب، تقویت تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و فراهم کردن شرایط توسعه کشاورزی و باغبانی اجرا می‌شوند.

وی تصریح کرد: در هفته دولت عملیات اجرایی هشت پروژه جدید از جمله آبخیز گیجالی بروجرد با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال، حوضه آبخیز درب آستانه با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال، حوضه آبخیز تل عجم شهرستان چگنی با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال، دارابی کوهدشت و پیرجد خرم‌آباد با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: شهریورماه جاری مقدمات اجرای پروژه‌های دیگری شامل حوضه آبخیز هیراب و سراب بیشه شهرستان دورود، قلعه گل و کرگانه خرم‌آباد، میراندَه الیگودرز، رومشکان و گُالم بحری دلفان انجام خواهد شد.

نجفی تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر کاهش خسارات ناشی از سیلاب، فرسایش خاک، کاهش قاچاق چوب و زغال، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان استان شده و نقش حیاتی در پایداری منابع آب و خاک و توسعه کشاورزی و باغبانی ایفا می‌کند.

دوم تا هشتم شهریور به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر با عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.