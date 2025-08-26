به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علیرضا شیخی اظهار کرد: در دولت چهاردهم به ۱۶۰ روستای استان در مجموع با ۱۱ هزار و ۷۸۳ خانوار برغم مشکلاتی، چون عدم همکاری برخی دستگاه‌های خدمات رسان، عدم وجود مسیر و راه‌های دسترسی به روستاها، شرایط جوی و نامساعد بودن آب و هوا در هشت ماه از یکسال گذشته، گازرسانی شد.

وی با اعلام اینکه در یکسال عمر دولت چهاردهم ۷۰۰ کیلومتر لوله گذاری در سطح شهر و روستا‌های استان نیز انجام گرفت، افزود: علاوه بر این طی این مدت به ۸۲ مورد از صنایع و ۲ ایستگاه CNG نیز گازرسانی شده است.

شیخی در ادامه به ۴۶ هزار و ۱۴۶ اشتراک پذیری جدید گاز در آذربایجان غربی طی عمر یکساله دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: همچنین طی این مدت ۱۸ هزار و ۶۰۰ انشعاب جدید نیز در استان نصب شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و سکونت گاه‌های بدون مجوز حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها را از موانع و مشکلات مربوط به واگذاری انشعاب و اشتراک گاز در استان برشمرد.