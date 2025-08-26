به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامعلی فخاری اشرفی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران، در آستانه هفته دولت از افتتاح سه پروژه عمرانی و امدادی در استان خبر داد.

وی گفت: «پایگاه‌های امداد و نجات جوارم، مکارود چالوس و حسین‌آباد بهشهر از جمله پروژه‌هایی هستند که در هفته دولت ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسند.

فخاری با اشاره به ظرفیت‌های امدادی استان افزود: در حال حاضر ۳۸ پایگاه امداد و نجات، ۳ مرکز فوریت دارویی و ۶ مرکز درمانی و توانبخشی در استان فعال هستند که از نظر تعداد مراکز دارویی، مازندران در رتبه نخست کشور قرار دارد.

وی با مرور عملکرد یک‌ساله جمعیت هلال احمر استان گفت: انجام بیش از ۷۰۰۰ عملیات امدادی، ارائه خدمات دارویی و درمانی به ۵۲۱۲ نفر، اعزام ۱۱۷ کاروان سلامت به مناطق محروم، آموزش عمومی و تخصصی به ۸۲ هزار نفر، واکسیناسیون ۱۳ هزار نفر از حجاج و جمع‌آوری ۱۵ میلیارد تومان کمک مردمی برای مسلمانان مظلوم غزه، یمن و لبنان از جمله اقدامات شاخص این جمعیت بوده است.

مدیرعامل هلال احمر مازندران همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت خیرین خبر داد و گفت: ۱۶۰ هزار نفر در قالب اعضای داوطلب جوان، امدادگر و نجاتگر عضو جمعیت هلال احمر استان هستند.

فخاری احداث ۷ پروژه خیرساز را از دیگر اقدامات مهم دولت چهاردهم در حوزه امداد و نجات برشمرد و افزود: پایگاه‌های دنگسرک نکا، جوارم سوادکوه، کلیج‌خیل سوادکوه شمالی، فیروزجاه بندپی، تعمیرات مرکز توانبخشی قائم‌شهر، پایگاه لله‌بند و ساختمان اداری گلوگاه از جمله این پروژه‌ها هستند.

وی همچنین از راه‌اندازی ۴۳۰ خانه هلال و نجات جان ۹۸۲ نفر از خطر غرق‌شدگی در آب‌های ساحلی استان خبر داد و گفت: در طرح نوروزی، به بیش از ۲.۵ میلیون نفر به‌صورت حضوری و ۳۳ میلیون نفر به‌صورت مجازی خدمات ارائه شد.

فخاری راه‌اندازی مرکز درمانی مجهز در شهر نجف عراق برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و اعزام ۱۲۰ نفر در قالب تیم‌های عملیاتی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را از دیگر افتخارات جمعیت هلال احمر استان دانست.

وی در پایان با اشاره به کسب رتبه‌های نخست در حوزه‌های جوانان، داوطلبان و امداد و نجات در جشنواره‌های ملی و استانی، مازندران را یکی از استان‌های پیشتاز کشور در عرصه خدمات بشردوستانه معرفی کرد.