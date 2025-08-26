به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه از دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید در دو عملیات جداگانه در شهر زهان و روستای افین خبر داد و گفت: محیط بانان با همکاری ماموران کلانتری شهر زهان موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر متخلف شکار صید شدند.

جوان افزود: از متخلفان دستگیر شده لاشه ۹ قطعه کبک و تیهو و همچنین یک قطعه کبک زنده و یک قطعه تیهو زنده نیز به همراه یک قبضه سلاح ساچمه زنی تک لول و دو عدد فشنگ ساچمه‌ای معمولی از متخلفان کشف و ضبط شد.

وی گفت: پرونده متخلفان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.