به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر سوء استفاده از آرد دولتی با تعویض کیسه‌ها و استفاده در نانوایی آزاد پز گشت نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان این تخلف را پیگیری کرد.

علی اکبر مختاری افزود: با دستور رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی دو واحد نانوایی خریدار و فروشنده آرد دولتی مهروموم و کیسه‌های آرد جمع آوری شد.

وی ادامه داد: نرخ سهمیه آرد دولتی هر نانوایی به ازای هر کیسه ۵۰۰ هزار ریال است بطوریکه این کیسه آرد ۴۰ کیلویی در بازار آزاد بیش از ۱۲ میلیون ریال به فروش می‌رسد و نانوایان برای سود جویی در زمینه عرضه خارج از شبکه و کاربرد آرد دولتی در نانوایی‌های آزاد پز تخلف می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: شهروندان در مراجعه به مغازه‌های نانوایی دقت کنند که کیسه‌های آرد دولتی به رنگ سفید و زرد باشد و در نانوایی‌های آزاد پز باید کیسه‌های آرد آبی رنگ موجود باشد و هر نوع حمل و نقل آرد، دوخت مجدد درب کیسه‌ها و خارج کردن آن از مغازه‌ها خلاف مقررات است.