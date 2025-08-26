به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی، برای ۲۴ ساعت آینده وزش باد‌های نسبتاً شدید و گرد و خاک قابل پیش بینی است.

لطفی افزود: به تدریج از فردا بر سرعت وزش باد در منطقه افزوده خواهد شد و در برخی نقاط از جمله نوار شرقی باعث کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد، ضمن اینکه احتمال وقوع طوفان گرد و خاک هم در مرز شرقی استان وجود دارد.

وی گفت: دمای هوا نیز تا پایان هفته در اغلب نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و دهسلم نهبندان با ۴۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین ۱۶ و ۳۸ درجه ثبت شد.

لطفی گفت: همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۹۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.