شبکه کان رژیم صهیونیستی به گسترش نفرت از صهیونیستها در جهان و مخالفتهای گسترده با این رژیم، اذعان کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العالم، کانال کان شبکه اسرائیل به گسترش نفرت از صهیونیستها در جهان و مخالفتهای گسترده با این رژیم، اذعان کرد.
گزارشگر کانال کان تلویزیون اسرائیل گفت: برای دو سال جنگ، بهای سنگینی پرداختهایم. ما هر روز درباره این و آن صحبت میکنیم، همواره آن را تجربه میکنیم، اما این دو سال جنگ بهایی سنگین و بی سابقه داشته است. همه از ما نفرت دارند. برای نخستین بار در تاریخ ما، اسرائیل در سطح جهانی منزوی و مطرود شده است. این شرایط در بیشتر کشورهای جهان به سطح کاملا آشکاری رسیده است، به گونهای که حتی روابط دوستانه آسیب دیده است و توهینها و آزارها به یک رویداد روزمره تبدیل شده است.
اسرائیلیها در خارج از آشکار شدن هویت خود و از اسرائیلی بودن خود میترسند، در ساحل، در خیابان، در هتل مدام به علت ترس و نگرانی، پشت سرشان را نگاه میکنند. به عنوان مثال، پارک یرکن دو سال است هیچ هنرمند خارجی به خود ندیده و بعید است به این زودیها هم هنرمند خارجی به اینجا بیاید. این جنگ پرهزینه است، اما آسیبهای ناشی از منزوی شدن و نفرت، سالها طول خواهد کشید تا ترمیم شود.