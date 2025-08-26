به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس انجمن کشاورزی فراسرزمینی، گفت: کشاورزی فراسرزمینی به معنای استفاده از منابع آب و خاک کشورهای دیگر برای تولید محصولات کشاورزی و دامداری است و هدف اصلی آن تأمین امنیت غذایی کشور میباشد. امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد به غذای سالم و کافی است و برای اجرای این نوع کشاورزی، کشور مقصد باید دارای چهار ویژگی کلیدی باشد: بارش سالیانه مناسب، خاک قابل کشت، زیرساختهای حمل و نقل و ثبات سیاسی.
سید فخرالدین عامریان افزود: ایران برای محصولاتی مانند ذرت، برنج، سویا و گندم نیازمند واردات است و این محصولات میتوانند گزینههای اصلی کشاورزی فراسرزمینی باشند. در حالی که کشورهایی مانند عربستان، برزیل و ونزوئلا در این حوزه موفق عمل کردهاند، ایران تاکنون حمایت جدی از فعالان خود نداشته است.
رئیس انجمن کشاورزی فراسرزمینی با اشاره به مشکلات فعلی گفت: آییننامههای ابلاغ شده در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، که قرار بود کالاهای کشاورزی فراسرزمینی را مانند تولید داخل حمایت کنند، شامل بیمه کشاورزی و تخصیص سهمیه کود و اوره شوند، تاکنون عملی نشدهاند.
سید فخرالدین عامریان سهمیهبندی واردات را بزرگترین مانع فعالان این حوزه دانست و افزود حتی در صورت ارائه تسهیلات، مشکلات بانک مرکزی در تأمین ارز مانع فعالیت میشود.
وی همچنین با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: ایران باید دو میلیون هکتار زمین کشاورزی فراسرزمینی در اختیار داشته باشد، اما تاکنون حتی یک هکتار زمین رسمی متعلق به جمهوری اسلامی وجود ندارد و تنها حدود ۶۰ هزار هکتار زمین در برزیل در اختیار شرکتهای ایرانی است.
عامریان پیشنهاد کرد: از مجموع ۱۹ میلیون تن واردات کالاهای اساسی، حداقل یک میلیون تن به کشاورزان فراسرزمینی اختصاص یابد تا کالای تولیدی خود را حتی با قیمت پنج درصد کمتر وارد کشور کنند.
او به فواید کشاورزی فراسرزمینی از جمله انتقال فناوری و تجربیات کشورهای میزبان اشاره و تأکید کرد: بدون حمایت عملی دولت و اصلاح سهمیهبندی واردات، تحقق ظرفیت بالقوه این بخش برای تأمین امنیت غذایی کشور ممکن نخواهد بود.