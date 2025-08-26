به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس انجمن کشاورزی فراسرزمینی، گفت: کشاورزی فراسرزمینی به معنای استفاده از منابع آب و خاک کشورهای دیگر برای تولید محصولات کشاورزی و دامداری است و هدف اصلی آن تأمین امنیت غذایی کشور می‌باشد. امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد به غذای سالم و کافی است و برای اجرای این نوع کشاورزی، کشور مقصد باید دارای چهار ویژگی کلیدی باشد: بارش سالیانه مناسب، خاک قابل کشت، زیرساخت‌های حمل و نقل و ثبات سیاسی.

سید فخرالدین عامریان افزود: ایران برای محصولاتی مانند ذرت، برنج، سویا و گندم نیازمند واردات است و این محصولات می‌توانند گزینه‌های اصلی کشاورزی فراسرزمینی باشند. در حالی که کشورهایی مانند عربستان، برزیل و ونزوئلا در این حوزه موفق عمل کرده‌اند، ایران تاکنون حمایت جدی از فعالان خود نداشته است.

رئیس انجمن کشاورزی فراسرزمینی با اشاره به مشکلات فعلی گفت: آیین‌نامه‌های ابلاغ شده در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، که قرار بود کالاهای کشاورزی فراسرزمینی را مانند تولید داخل حمایت کنند، شامل بیمه کشاورزی و تخصیص سهمیه کود و اوره شوند، تاکنون عملی نشده‌اند.

سید فخرالدین عامریان سهمیه‌بندی واردات را بزرگ‌ترین مانع فعالان این حوزه دانست و افزود حتی در صورت ارائه تسهیلات، مشکلات بانک مرکزی در تأمین ارز مانع فعالیت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: ایران باید دو میلیون هکتار زمین کشاورزی فراسرزمینی در اختیار داشته باشد، اما تاکنون حتی یک هکتار زمین رسمی متعلق به جمهوری اسلامی وجود ندارد و تنها حدود ۶۰ هزار هکتار زمین در برزیل در اختیار شرکت‌های ایرانی است.

عامریان پیشنهاد کرد: از مجموع ۱۹ میلیون تن واردات کالاهای اساسی، حداقل یک میلیون تن به کشاورزان فراسرزمینی اختصاص یابد تا کالای تولیدی خود را حتی با قیمت پنج درصد کمتر وارد کشور کنند.