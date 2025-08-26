براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای سه شهر در خوزستان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم، ۸ شهر در وضعیت قرمز و ناسالم و یک شهر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز، سه شنبه ۴ شهریور در شهر‌های اهواز روی عدد ۲۷۶، هویزه ۲۵۱ و دشت آزادگان ۱۷۵ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم هوا است.

در این بازه زمانی هوای شهر‌های امیدیه، هفتکل و ملاثانی عدد ۱۵۸، اندیمشک ۱۵۴، بندر ماهشهر ۱۵۳، بهبهان ۱۴۴، رامهرمز ۱۳۱، شوش ۱۰۸ AQI را نشان می‌دهند که گویای وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه است، ضمن اینکه آبادان با عدد ۱۲۰ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

شهر‌های آغاجاری، باغملک، دزفول، دهدز، شادگان، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل وضعیت قابل قبول دارند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.