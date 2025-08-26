به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار حراج باز ۳۰۶ هزار و ۶۱۰ تن محصول شامل ۱۸۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۲۰ هزار تن تختال، ۶ هزار و ۳۷۲ تن مواد شیمیایی، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گران بها عرضه می‌شود.

همچنین ۲۱۶ هزار و ۵۱ تن سیمان در تالار حراج همزمان روی تابلو می‌رود.

تالار صنعتی هم عرضه ۱۵۴ هزار و ۹۹۲ تن محصول شامل ۷۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۶۱ هزار و ۸۸۷ تن فولاد، ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۲ هزار و ۴۴۰ تن مس و ۶۶۵ تن آلومینیوم را تجربه می‌کند.

تالار صادراتی کیش نیز امروز عرضه ۱۱۴ هزار و ۵ تن محصول را تجربه می‌کند. ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۳ هزار و ۹۰۵ تن قیر و ۱۰۰ تن عایق رطوبتی در این تالار عرضه می‌شود.

امروز قرار است ۱۴۲ هزار و ۴۴۹ تن محصول شامل ۶۶ هزار و ۱۴۹ تن مواد پلیمری، ۴۶ هزار تن لوب کات، ۱۳ هزار و ۹۰۰ تن گوگرد، ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن قیر و ۴ هزار و ۱۰۰ تن روغن در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه شود.

تالار فرعی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۸ هزار و ۹۲۷ تن فولاد، ضایعات، پلیمر، فرآورده‌های نفتی، ۱۰۰ تن روغن و ۱۴ تن منیزیم است.