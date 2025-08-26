به مناسبت هفته دولت، آسفالت معابر هفت روستای بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرادی، بخشدار خاوومیرآباد، ضمن تبریک آغاز هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: تا پایان مهرماه سال جاری ۳۳ هزار متر مربع از معابر اصلی هفت روستای این بخش که عملیات جدول‌گذاری و آماده‌سازی آن توسط دهیاری‌ها انجام شده است، آسفالت خواهد شد.

وی که به همراه مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مریوان از روند اجرای آسفالت معابر روستای «خانم کهن» بازدید کرد، افزود: این پروژه‌ها با اعتبارات دهیاری‌ها و مشارکت بنیاد مسکن در حال اجراست و در مجموع ۲۴ میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.

ذوالفقاری، رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مریوان اظهار داشت که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان در سال‌های گذشته، اجرای طرح هادی روستا‌های شهرستان مریوان را در دو فاز آغاز کرده است.

وی افزود: امسال در هفت روستای بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان، پروژه اجرای آسفالت را داریم که این پروژه‌ها به عنوان فاز آخر این روستا‌ها به حساب می‌آید.

به گفته وی، این پروژه‌ها نقش بسزایی در توانمندسازی روستا‌ها و بازگشت مهاجرت معکوس روستاییانی که به شهر‌ها نقل مکان کرده‌اند، دارند.