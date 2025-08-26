به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، خسروی گفت: به مناسبت هفته دولت در سطح استان ۲۰۹ پروژه اجرای طرح هادی، افتتاح ۳ هزار و ۶۲۲ مسکن روستایی و ۳ هزار و ۶۰۰ فقره اسناد مالکیت روستایی افتتاح یا کلنگ زنی می‌شود.

او افزود: اعتبار این طرح‌ها بیش از یک همت برآورد شده است.

خسروی ادامه داد: در شهرستان مرزی مراوه تپه ۱۲ طرح هادی و ۲۷۲ واحد مسکن روستایی با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان به بهره برداری و افتتاح رسید.