مدیر امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بر اساس آخرین سرشماری ۲ هزارو ۳۶۴تن عسل در استان تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علیرضا صادق در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: خراسان شمالی با دارا بودن ۱۸۲ هزارو ۸۴۷ کلنی زنبور، اسفراین با در اختیار داشتن ۵۰ درصد زنبورستان‌ها رکورددار تولید در استان است.

وی افزود: استان هزارو ۸۲۷ زنبوردار و ۱۸۲ هزارو ۸۴۷ کلنی زنبور عسل دارد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه گفت: سال گذشته جدای از تولید عسل، ۱۷۳ کیلوگرم ژل رویال، ۳۷ تن گرده گل، سه تن و ۹۵۵ کیلوگرم بره موم و ۷۰ گرم زهر نیز در استان تولید شد.

به گفته صادق تولید عسل و سایر فرآورده‌های آن ارز آور است که باید تلاش شود تا این صنعت در استان بیشتر گسترش داده شود که اشتغال زایی زیادی را نیز به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین برای حمایت از زنبورداران، ۸۰ تن شکر از طریق سامانه بازرگاه بین زنبورداران توزیع شد و با توجه به خشکسالی‌های اخیر، زنبورداران استان نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند.

صادق گفت: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در تلاش است با ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، به توسعه صنعت زنبورداری و افزایش تولید عسل در استان کمک کند.

فصل فعالیت زنبورداران خراسان شمالی بیشتر در فصل بهار متمرکز است که به تولید عسل بهاره و گرده افشانی مزارع و باغات منجر می‌شود.

عسل پاییزه نیز بیشتر از مراتع و مزارع کشاورزی مانند گوجه، پنبه، خیار و یونجه به دست می‌آید.

خراسان شمالی در شاخص تولید رتبه ۱۴، در تعداد کلنی‌ها رتبه ۱۷ و در تعداد زنبورستان‌ها رتبه ۱۹ کشور را دارد.

خراسان شمالی یکی از قطب‌های مهم تولید عسل در کشور است و پیش‌بینی می‌شود تولید سالانه به حدود ۲۹۰۰ تن برسد.

شرایط آب‌وهوایی متنوع و وجود مراتع غنی از گیاهان دارویی، به ویژه در مناطق کوهستانی مانند آلاداغ، سالوک و شاه جهان، از دلایل اصلی توانمندی خراسان شمالی در تولید عسل محسوب می‌شود.

شهرستان اسفراین به عنوان قطب تولید عسل در استان شناخته می‌شود.

یک اتحادیه زنبور عسل و ۲ تعاونی در استان فعال هستند.