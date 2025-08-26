پخش زنده
کارگاه آموزشی تخصصی با موضوع «ترجمه شفاهی و همزمان» ویژه فعالان رسانههای بینالمللی و خبرنگاران در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با برگزاری نمایشگاه هفته دولت در خوزستان، کارگاه آموزشی تخصصی با موضوع ترجمه شفاهی و همزمان با هدف ارتقای مهارتهای حرفهای و تقویت توانمندیهای رسانهای در حوزه ترجمه همزمان برگزار شد.
دکتر سحر عباسی، مجری و مترجم باسابقه صدا و سیما، به عنوان مدرس اصلی این کارگاه حضور داشت و شرکتکنندگان را با آخرین تکنیکها و استانداردهای ترجمه شفاهی و همزمان آشنا کرد. در این دوره، جمعی از خبرنگاران، فعالان رسانهای و علاقهمندان از گروههای سنی و تخصصی مختلف حضور یافتند تا دانش و تجربیات کاربردی مدرس را دریافت کنند.
در جریان کارگاه، مباحثی همچون اصول ترجمه همزمان، تکنیکهای مدیریت زمان و دقت در ترجمه، چالشهای حرفهای مترجمان در محیط رسانهای، و روشهای تقویت مهارتهای ارتباطی و تعامل بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، روشهای مواجهه با فشار روانی و مدیریت موقعیتهای غیرمنتظره در هنگام ترجمه همزمان به طور عملی ارائه شد.
دکتر عباسی در این کارگاه بر این نکته تأکید کرد که آموزش چنین مهارتهایی، علاوه بر ارتقای کیفیت پوشش رسانهای رویدادهای ملی و بینالمللی، نقشی کلیدی در تقویت دیپلماسی رسانهای و توانمندسازی خبرنگاران در مواجهه با رویدادهای بینالمللی دارد.
نمایشگاه هفته دولت تا هفتم شهریور ماه در محل نمایشگاه دائمی خوزستان برپاست.