احداث مخزن ذخیره آب ۲ هزار مترمکعبی در منطقه ۱۲
عملیات اجرایی احداث یک مخزن بتنی بزرگ با ظرفیت ذخیره ۲هزار مترمکعب آب در منطقه ۱۲ تهران به مرحله بتنریزی سقف رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، شهردار منطقه ۱۲ به همراه معاون فنی و عمرانی منطقه و جمعی از مدیران با حضور در محل طرح احداث مخزن ۲ هزار متر مکعبی هرندی گفت: این طرح که با هدف افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و بهبود پایداری شبکه توزیع آب در مرکز شهر اجرا میشود، هماکنون در مرحله پایانی ساخت مخزن اصلی قرار دارد.
محمد آیینی افزود: آرماتوربندی و قالببندی سقف این مخزن به طور کامل به پایان رسیده و همه تمهیدات لازم برای انجام عملیات بتنریزی این بخش فراهم شده است و بتنریزی سقف، یکی از مهمترین مراحل اجرایی در پروژههای سازههای بتنی زیرزمینی محسوب میشود.
شهردار منطقه ۱۲ خاطر نشان کرد: همزمان با پیشرفت کارهای مخزن، عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ مربوطه نیز با شتاب ادامه دارد و این ایستگاه که نقش کلیدی در ذخیره پساب و آبیاری فضای سبز خواهد داشت، در حال حاضر در مرحله عملیات خاکی و گودبرداری است و فرآیند گودبرداری آن به صورت کامل انجام شده است.
احداث این مخزن و ایستگاه پمپاژ همراه آن، گامی مهم در جهت تامین مطمئنتر ذخیره پساب و آبیاری فضای سبز منطقه ۱۲ و افزایش انعطافپذیری شبکه در برابر نوسانات مصرف است و انتظار میرود با بهرهبرداری از آن، شاهد ارتقای کیفیت خدماترسانی در این حوزه باشیم.