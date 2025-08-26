پخش زنده
رئیس سازمان آتشنشانی دزفول گفت: پیکر یک جوان اهوازی پس از ۴ روز جستوجو در رودخانه دز این شهرستان پیدا و بیرون کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روحالله بهشتیفرد اظهار کرد: حدود ساعت ۱۴ روز دوشنبه سوم شهریور حین غواصی و پس از گذشت ۴ روز از حادثه غرق شدن یک جوان ۲۵ ساله اهوازی، پیکر وی توسط غواصان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول کشف شد.
وی افزود: پیکر این جوان در محدوده پل قدیم دزفول کشف و از آب خارج شد.
جوان اهوازی حدودا ۲۵ ساله اهل و ساکن اهواز روز شنبه یکم شهریور امسال در رودخانه دز غرق شده بود و جست و جوی وی به مدت ۴ روز ادامه داشت.
پیش از این، دکتر سید فرزاد حسینی مدیر کل پزشکی قانونی خوزستان اعلام کرده بود: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ تعداد جانباختگان ناشی از غرق شدگی ۳۰ نفر بوده است که ۲۷ نفر از این تعداد مرد و سه نفر زن بودهاند.
رودخانه دز در شهرستان دزفول قرار دارد که از به هم پیوستن رودخانههای سزار و بختیاری در استان لرستان تشکیل میشود و پس از ورود به استان خوزستان به رود کارون میریزد.