به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به فرآیند ثبت‌نام سرویس مدارس در سامانه سپند گفت: والدین دانش‌آموزان تا پانزدهم شهریور فرصت دارند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://irtusepand.ir نسبت به ثبت‌نام و درخواست سرویس مدرسه برای فرزندان خود اقدام کنند.

مرتضوی با تأکید بر اینکه ارائه هرگونه خدمات سرویس مدارس صرفاً از طریق سامانه سپند امکان‌پذیر است، افزود: هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود.

به گفته وی، هدف از راه‌اندازی این سامانه، ایجاد شفافیت، ارتقای ایمنی، و ساماندهی بهتر تردد دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: مدیران مدارس موظف هستند اطلاع‌رسانی لازم در خصوص نحوه ثبت‌نام و استفاده از سامانه سپند را به والدین انجام دهند تا هیچ‌یک از خانواده‌ها در روند ثبت‌نام دچار مشکل نشوند.

مرتضوی توصیه کرد والدین ثبت‌نام فرزندان خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند، چرا که انجام به‌موقع این فرآیند باعث سهولت در تخصیص خودرو‌ها و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.