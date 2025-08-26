به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، همزمان با هفته دولت، این دو آموزشگاه، با حضور نژاد جهانی فرماندار مریوان، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری، رئیس فنی و حرفه‌ای شهرستان و جمعی از مسئولان، در مریوان افتتاح شد.

آموزشگاه اول در محله ترخان‌آباد با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد ریال و دریافت ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات راه‌اندازی شد و سالانه ظرفیت آموزش ۵۰ نفر را دارد. این مرکز تاکنون برای ۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است

آموزشگاه دوم نیز در محله حسینیه با هزینه ۴ میلیارد ریال و ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات به بهره‌برداری رسید و سالانه توان آموزش ۸۰ نفر را دارد. این مرکز برای ۴ نفر اشتغال مستقیم فراهم کرده است

فرماندار مریوان در این مراسم بر اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی در توانمندسازی بانوان و اشتغال‌زایی جوانان تأکید کرد.

اصلانی رئیس مرکز فنی‌وحرفه‌ای مریوان نیز اظهار داشت: راه‌اندازی این دو آموزشگاه گامی مؤثر در ارتقای مهارت‌آموزی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت از کارآفرینان جوان در شهرستان است.