دو آموزشگاه فنیوحرفهای در رشته صنایع پوشاک و طراحی دوخت لباس در مریوان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، همزمان با هفته دولت، این دو آموزشگاه، با حضور نژاد جهانی فرماندار مریوان، معاون برنامهریزی فرمانداری، رئیس فنی و حرفهای شهرستان و جمعی از مسئولان، در مریوان افتتاح شد.
آموزشگاه اول در محله ترخانآباد با سرمایهگذاری ۵ میلیارد ریال و دریافت ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات راهاندازی شد و سالانه ظرفیت آموزش ۵۰ نفر را دارد. این مرکز تاکنون برای ۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است
آموزشگاه دوم نیز در محله حسینیه با هزینه ۴ میلیارد ریال و ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات به بهرهبرداری رسید و سالانه توان آموزش ۸۰ نفر را دارد. این مرکز برای ۴ نفر اشتغال مستقیم فراهم کرده است
فرماندار مریوان در این مراسم بر اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی در توانمندسازی بانوان و اشتغالزایی جوانان تأکید کرد.
اصلانی رئیس مرکز فنیوحرفهای مریوان نیز اظهار داشت: راهاندازی این دو آموزشگاه گامی مؤثر در ارتقای مهارتآموزی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و حمایت از کارآفرینان جوان در شهرستان است.