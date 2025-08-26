۲۰ تانکر برای آبرسانی به روستا‌های اروندکنار و بخش مرکزی آبادان اختصاص داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرماندار ویژه آبادان گفت: این تانکر‌ها با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، پالایشگاه آبادان و اداره بنادر و دریانودری اختصاص داده شد تا روستا‌ها وارد بحران بی‌آبی نشوند.

خسرو پیرهادی افزود: اکنون در شرایط اضطراری قرار داریم و باید آب از بالا دست کارون در کمترین زمان ممکن رها سازی شود.

وی با بیان اینکه آب آشامیدنی مردم نباید دچار مشکل شود اظهار کرد: مسئولان اداره آبفا باید به صورت ۲۴ ساعته برای برطرف کردن مشکلات تامین آب و برطرف کردن شکستگی‌های لوله‌های آبرسانی اقدام کند.

معاون استاندار همچنین خاطر نشان کرد: پیگیری‌های شهری و استانی برای کاهش تنش آبی در آبادان همچنان ادامه دارد.

بخشدار مرکزی آبادان نیز در نشست تنش آبی روستا‌های آبادان گفت: در حال حاضر توسط چهار تانکر، به ۲۵ روستای بخش مرکزی آبرسانی و آب آشامیدنی، کشاورزی و آب احشام تامین می‌شود که جوابگوی نیاز‌های آنها نیست.

امین تاج‌زاده افزود: برای رفع این مشکل یا باید تعداد خدمات رسانی این تانکر‌ها افزایش یابد یا به تعداد آنها اضافه شود.

وی بیان کرد: برای هر سه روستا یک تانکر با ۲ نوبت خدمات رسانی نیاز داریم تا آبرسانی بدون مشکل باشد.

بخشدار اروندکنار نیز در این نشست گفت: اکنون با شرایط کم آبی در روستا‌ها مواجه هستیم که برای رفع این مشکل به همکاری بین دستگاهی و مردم نیاز است.

صادق جلالی ادامه داد: با پیگیری‌های فرماندار ویژه آبادان در یک ماه گذشته با ۲۰ تانکر آب غدیر و آب حیات را به روستا‌های بخش اروندکنار انتقال می‌دادند.

وی افزود: در چهار روز گذشته به دلیل پایان قرارداد این تانکر‌ها عملیات آبرسانی را متوقف کردند و با کار با همکاری اداره آبفا و شهرداری، با ۲ تانکر آبرسانی ادامه داشت.

بخشدار اروندکنار اولویت آبرسانی را روستا‌های این بخش دانست و اظهار کرد: با ۱۰ تانکر در ۲ نوبت صبح و بعد از ظهر می‌توان به صورت مطلوب آب را به روستا‌ها منتقل کرد.