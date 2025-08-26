پنجمین ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در شهرستان خرمدره به بهره برداری رسید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمدره گفت: ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر خرمدره با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی تأمین و تجهیز شد و در هفته دولت به بهره برداری رسید.

کاظمی گفت: با راه اندازی این ایستگاه تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در استان زنجان به پنج واحد رسید.

وی خاطر نشان کرد: ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر خرمدره NOx و CO ۲ را اندازه‌گیری و سنجش کرده و در هنگام بروز آلودگی هوا مؤثر خواهد بود.