به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیرانشهر با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر زاب پیرانشهر گفت: ۲۴ اثر نمایشی برای بازبینی به مرحله نهایی سومین جشنواره تئاتر زاب پیرانشهر راه یافتند که نسبت به دوره قبل افزایش دو برابری داشته است.

موسی تسبیحی افزود: امسال از سراسر شهرهای استان آثار ارزشمندی به جشنوار ارسال شده و از این مرحله آثار برتر برای داوری نهایی در زمان اجرای جشنواره انتخاب خواهند شد.

تسبیحی اظهارکرد: این شهرستان به عنوان میزبان سومین جشنواره استانی تئاتر خیابانی زاب انتخاب شده و به علت اهمیت موضوع فرزندآوری، نشاط و شادابی و دفاع مقدس ازجمله مهمترین موضوعها در دستور کار جشنواره قرارگرفته است.

وی گفت: سومین جشنواره نمایش خیابانی زاب پیرانشهر، از ۲۳ تا ۲۶ شهریورماه به مدت سه روز میزبان چندین اثر برتر از گروههای نمایشی استان آذربایجان‌غربی خواهد بود.

تسبیحی افزود: رامین عطار از پیرانشهر، کریم علی خواه از ارومیه و نازیلا امینی از سقز داوران بازبینی جشنواره تئاتر زاب هستند.

وی اضافه کرد: حمایت از هنرمندان، تقویت و احیای تئاتر خیابانی، تولید نمایشهای خیابانی فاخر، ترویج نشاط و شادابی وهمدلی، تقویت روحیه اجتماعی، ارتقای سطح دانش شهروندی به منظور بهبود زندگی شهری، مشارکت شهروندان در ساختن شهر سالم، پویا و پاک از اهداف اصلی جشنواره تئاتر خیابانی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیرانشهر اضافه کرد: در دومین جشنواره زاب ۹ اثر از شهرستانهای پیرانشهر، ارومیه، بوکان،تکاب، نقده و چایپاره از مرحله بازبینی به مرحله نهایی و روزهای برگزاری جشنواره یافته بود.