بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۷۶۱ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۷۹۲ کیلووات ساعت برق در روز سوم شهریور بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این معاملات مجموع ارزشی برابر یک هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۷۶۰ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود. این معاملات مجموع ارزشی برابر هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال را به همراه داشت.

همچنین در این روز ۱۷۶ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز معامله شد و تابلو فیزیکی برق سبز نیز میزبان دادوستد یک میلیون و ۲۰۹ هزارکیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل فیزیکی بود.