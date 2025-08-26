پخش زنده
سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی از رفع مشکل افت فشار و قطع آب در شبکه آبرسانی منطقه شهید صدوقی ۵ این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری گفت: در پی تماسهای مردمی با سامانه ۱۲۲ مبنی بر قطعی و افت فشار آب در منطقه شهید صدوقی ۵ بندر امام خمینی، گروه بهره برداری و تعمیرات به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از انجام بازدید و و بررسی کارشناسان واحد بهره برداری آب و شناسایی مشکل، نسبت به حفاری و اصلاح خط انتقال اقدام کردیم و آب در منطقه بصورت پایدار در اختیار مشترکان قرار گرفت.
تنگسیری ادامه داد: گروههای نگهداری و تعمیرات در شهر بندر امام خمینی در روزهای تنش آبی همچون روزهای قبل در آماده باش کامل بوده و در صورت بروز هرگونه حادثهای در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام میکنند.