به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رحیم بخش بلیده افزود: این طرح با زیربنای یک‌هزار و ۳۵۰ متر مربع و اعتبار بیش از ۱۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی احداث شده است.

وی بیان کرد: با افتتاح این زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال، جمعیتی بیش از سه هزار و ۱۰۰ نفر در قالب ۳۵۰ خانوار و از حدود ۶ روستای اطراف، از این امکان ورزشی بهره‌مند خواهند شد.

به گفته فرماندار راسک در هفته دولت 66 طرح با اعتبار بیش از 268 میلیارد تومان در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

این طرح در بخش های کشاورزی، راهسازی، توسعه روستایی و شهری خواهد بود.