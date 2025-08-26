پخش زنده
معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، گفت: توسعه و حمایت از ورزش قهرمانی و بازگرداندن نشان و جایگاه کیش، رویکرد اصلی این معاونت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرزاد رادبوی در گفتگوی خبری بیست سیما، با اشاره به آغاز لیگهای ورزشی در ۲۳ رشته، از احیای ورزشهای دریایی و ساحلی، بازسازی زیرساختهای ورزشی و میزبانی از رقابتهای ملی و بینالمللی خبر داد.
او افزود: با توجه به ظرفیت کمنظیر کیش در ورزشهای ساحلی و دریایی، امسال تمرکز ویژهای بر توسعه زیرساختها، برگزاری لیگهای متعدد و بازگرداندن جایگاه بینالمللی کیش در دستور کار قرار دارد.
رادبوی، با اشاره به بازسازی سالن چندمنظوره المپیک، گفت: این مجموعه ورزشی به زودی به بهره برداری می رسد و بازسازی مجموعه سوارکاری نیز آغاز شده و تلاش میکنیم رشته سوارکاری با ظرفیتهای جدید به چرخه مسابقات کیش برگردد.
او خاطرنشان کرد: اگر مراحل نوسازی کورس سوارکاری تکمیل شود، مسابقات کورس زمستانه کشور در دی امسال در کیش برگزار خواهد شد.
فرزاد رادبوی، برگزاری لیگهای ورزشی را از مهمترین برنامه های معاونت ورزش و تفریحات سالم برشمرد و افزود: لیگهای رسمی ورزشی کیش در ۲۳ رشته برای بانوان و آقایان برنامه ریزی شده است.
او گفت: در نیمه دوم سال میزبان مسابقات آسیایی دوچرخهسواری و رقابتهای بینالمللی سپکتاکرا با حضور هشت تیم خارجی و مسابقات وزنهبرداری نیز در دهه فجر امسال خواهیم بود.
معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، گفت: در حال مذاکره برای میزبانی رقابتهای قهرمانی کشور در رشتههای والیبال، بسکتبال، فوتبال، تکواندو و شطرنج هستیم.
فرزاد رادبوی با تأکید بر اهمیت ظرفیتهای گردشگری و ورزشی، گفت: هیئتهای ورزشی کیش ملزم به برگزاری مسابقات در ساحلی و اسکلههای تفریحی شدند تا علاوه بر ایجاد جذابیت بصری برای گردشگران، موجب رونق اقتصادی کیش و معرفی ظرفیتهای جزیره به داخل و خارج از کشور شوند.
او افزود: مسابقات جتاسکی ایران در کیش برگزار میشود.
معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، افزود: برای پرورش نسل آینده، مسابقات ویژه ردههای سنی ۷ تا ۱۱ سال با هدف ایجاد علاقه و آشنایی کودکان و نوجوانان با قوانین و شناسایی استعدادها برگزار می شوند.
فرزاد رادبوی، گفت: اردوهای تدارکاتی تیمهای لیگ برتری و ملی در کیش ادامه دارد و تاکنون تیم سایپا در کیش اردو برگزار کرده و در هفته آینده یکی از تیم باشگاهی به کیش سفر خواهد کرد.
او از برگزاری رقابت های چهارجانبه با حضور پیشکسوتان، هنرمندان و مجریان در کیش خبر داد.
معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، با اشاره به اهمیت رسانه در توسعه ورزش و جایگاه کیش، خاطرنشان کرد: پخش زنده از رسانه ملی برای معرفی ظرفیتهای ورزشی کیش در دستور کار قرار گرفته و کیفیت برگزاری مسابقات بسیار با اهمیت است.
فرزاد رادبوی، گفت: کیش، نه تنها بهعنوان مقصدی برای گردشگری، بلکه بهعنوان قطب ورزش کشور در حال درخشیدن است و برنامههای منسجم این حوزه، نویدبخش آیندهای روشن برای ورزشکاران کیش است.