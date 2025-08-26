به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه روند پرداخت مطالبات گندمکاران خراسان رضوی با سرعت مطلوب ادامه دارد، افزود: تاکنون ۳۴۳ هزار و ۲۶۲ تن گندم به ارزش ۷۰ هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال از کشاورزان استان خریداری شده است.

محمدابراهیم سهرابی افزود: این حجم از خرید در قالب افزون بر ۴۵ هزار و ۶۳۰ محموله از ۱۹ هزار و ۱۲۵ کشاورز تحویل مراکز خرید و سپس به چرخه ذخیره‌سازی و تأمین امنیت غذایی کشور وارد شده است.

او ادامه داد: از مجموع مطالبات کشاورزان گندمکار، تاکنون ۶۴ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال معادل ۹۲ درصد پرداخت شده است.

سهرابی افزود: تا امروز ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌های تحویلی در اردیبهشت و خردادماه، ۹۰ درصد از مطالبات تیرماه و همچنین ۵۰ درصد از وجوه گندم‌های تحویلی به مراکز خرید در مدت زمان اول تا ۲۸ مرداد، به حساب کشاورزان استان واریز شده است.

این مسئول با تأکید بر اینکه تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان از اولویت‌های اصلی این اداره کل است، اظهار داشت: این روند تا تسویه کامل ادامه خواهد داشت.