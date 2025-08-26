پخش زنده
فرماندار اندیمشک از اهدای ۱۸ سری جهیزیه به زوجهای نیازمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا گوروئی در آیین اهدای ۱۸ سری جهیزیه زوجهای نیازمند به همت بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج و همکاری کمیته امداد امام خمینی اندیمشک با تجلیل از همکاری مشترک بسیج و کمیته امداد برای محرومیت زدایی در این شهرستان گفت: سپاه، بسیج و کمیته امداد به عنوان نهادهای انقلابی و ارزشمند همواره در کنار دولت بوده و در مسیر خدمت به مردم گام برداشتهاند.
وی خدمت به مردم را افتخاری بزرگ دانست و افزود: وحدت و انسجام میان دستگاههای شهرستان برای گرهگشایی از مسایل مردم ضروری است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک در این آیین ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول و هفته دولت بیان داشت: این جهیزیهها شامل یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، جاروبرقی و تلویزیون همگی از تولیدات داخلی هستند.
سرهنگ پاسدار سید عطاءاله موسوی کارهای جهادی را از اولویتهای سپاه و بسیج برشمرد و اظهار کرد: استمرار این اقدامات جهادی در گرو حفظ و ارتقای هماهنگی و همافزایی کنونی میان مسوولان اندیمشک است.
حجتالاسلام محمد دانیالی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک نیز در این آیین کمک به ازدواج زوجهای جوان را از بالاترین خیرات دانست و گفت: براساس روایات هیچ بنیانی در اسلام، محبوبتر از بنیان خانواده بنا نشده است.
وی زنان و مادران را پرورش دهندگان نسلها دانست و ادامه داد: وجود مادران و همسرانی خوب، مومن و پاکدامن نیاز اصلی و اولویت هر جامعهای برای سعادت است.
سال گذشته نیز ۱۰۷ سری جهیزیه به ارزش ۳۵ میلیارد ریال به نوعروسان زیر پوشش کمیته امداد اندیمشک با همت و مشارکت سپاه و بسیج، خیران و دستگاههای مختلف اهدا شده است.
حدود ۴ هزار و ۸۰۰ خانوار زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان اندیمشک قرار دارند.