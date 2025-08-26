به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در رینگ داخلی نیز عرضه‌های مهمی مانند ۶ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان و ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس برنامه‌ریزی شده است.

ثبت ارزش ۲۵.۸ هزار میلیارد ریالی در معاملات سوم شهریور در بورس انرژی ایران

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران در روز دوشنبه سوم شهریور ماه به ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسید. این رقم شامل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات ابزار‌های مالی بود.

در این روز، ۴۶ درصد ارزش کل معاملات در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی، ۳۹ درصد در تابلو اوراق سلف موازی استاندارد بازار مشتقه و مابقی ارزش بازار در سایر تابلو‌ها به ثبت رسید. همچنین ۳ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۲۰۰ ورقه اوراق سلف موازی هیدروکربن قشم در تابلو سلف موازی استاندارد بازار مشتقه معامله شد که ارزشی برابر با ۹ هزار و ۹۹۹ میلیارد ریال داشت.

نفت ستاره خلیج فارس، برترین فروشنده رینگ بین‌الملل

رینگ بین‌الملل بورس انرژی میزبان فروش صادراتی ۳۷ هزار تن محصول زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی بود که مجموع ارزش آن به ۱۱ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال رسید. شرکت نفت ستاره خلیج فارس طی دو عرضه مجزا، ۳۴ هزار تن گاز مایع را به فروش رساند و جایگاه برترین فروشنده این رینگ را به دست آورد.

این شرکت ۲۶ هزار تن گاز مایع را با قیمت پایه منفی ۱۱۰ پریمیوم دلار به ازای هر تن عرضه کرد که متوسط نرخ فروش آن به منفی ۶۱.۱۷ پریمیوم دلار رسید و معامله‌ای به ارزش ۸ هزار و ۱۲۹ میلیارد ریال ثبت شد. همچنین ۸ هزار تن گاز مایع دیگر با قیمت پایه منفی ۱۰۰ پریمیوم دلار به فروش رفت که ارزشی معادل ۲ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال داشت.

پتروشیمی زاگرس، فروشنده برتر رینگ داخلی

در رینگ داخلی بورس انرژی، ۵ هزار و ۵۸۵ تن محصول زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی به ارزش هزار و ۲۸ میلیارد ریال معامله شد. شرکت پتروشیمی شیراز با عرضه ۲ هزار و ۲۰۰ تن متانول در قیمت پایه ۱۴۵ هزار و ۴۴۰ ریال به ازای هر کیلوگرم و فروش با نرخ متوسط ۱۴۵ هزار و ۵۴۶ ریال، فروشنده برتر رینگ داخلی از نظر حجم و ارزش فروش بود. این معامله ارزشی معادل ۳۲۰ میلیارد ریال ثبت کرد.