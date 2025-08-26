واحد فولادسازی سفیددشت چهارمحال و بختیاری با سرمایه‌گذاری ۱۷۲ میلیون یورویی و تکیه بر ۶۰ درصد ساخت داخل، به‌عنوان نخستین فولادسازی تمام ایرانی کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل فولاد سفیددشت گفت: طرح واحد فولادسازی و ریخته‌گری مداوم با تکنولوژی کاملاً ایرانی و ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن تختال در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

محمود محمدی افزود:تاکنون ۶۰ هزار تن فولاد تخت در این واحد به مرحله تولید رسیده که از این میزان، ۱۰ هزار تن محصول به صورت آزمایشی در سال ۱۴۰۳، ۵۰ هزار تن دیگر در سال جاری تولید شده است؛ میزان سرمایه‌گذاری برای این پروژه ۱۷۲ میلیون یورو معادل ۱۶۱۴ میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: تمام جوانب زیست محیطی و پایداری واحد فولادسازی شرکت فولاد سفیددشت نیز در نظر گرفته شده و این واحد صنعتی مجهز به یک غبارگیرکامل است تا آلایندگی‌ها را به حداقل برساند؛ طرح‌های ساخت واحد اکسیژن، آب‌رسانی و پست برق ۴۰۰ کیلوولت زیر مجموعه این پروژه هستند.

مدیر عامل فولاد سفیددشت گفت : با توجه به تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری و ساخت واحد فولادسازی و ریخته‌گری مداوم در این مجموعه صنعتی، این طرح منجر به تکمیل زنجیرهٔ تولید فولاد شده و علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده، از حمل‌ونقل آهن اسفنجی به‌عنوان مواد اولیه تولید فولاد به شرکت فولاد مبارکه نیز جلوگیری می‌شود که این امر موجب کاهش قابل توجهی از هزینه‌ها است.

محمدی افزود: این طرح به‌عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های اجرای ابر پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه است و با بهره‌برداری کامل آن، یک میلیون تن از ظرفیت تختال مورد نیاز خط نورد گرم ۲ فولاد مبارکه از طریق واحد فولادسازی سفیددشت تأمین خواهد شد.

مدیر عامل فولاد سفیددشت گفت: میزان اشتغال‌زایی مستقیم واحد فولادسازی و ریخته‌گری فولاد سفیددشت با احتساب بخش‌های جنبی، پشتیبانی و پیمانکاران آن نزدیک به حدود ۸۰۰ نفر است و میزان اشتغال‌زایی غیرمستقیم آن ۴ هزار نفر است.

وی افزود: این واحد نخستین فولادسازی با تکنولوژی کاملاً ایرانی در سطح کشور و بدون حضور کارشناسان خارجی، نصب، تکمیل و راه‌اندازی شده است؛ واحد فولادسازی و ریخته‌گری شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، متشکل از کنسرسیوم MME به عنوان تکنولوژ، شرکت فنی و مهندسی «فولادمبارکه» به‌عنوان بازوی اجرایی و یکی دیگر از شرکت‌های ایرانی به‌عنوان تأمین‌کننده فاینانس است.

وی گفت: حدود ۶۰ درصد تجهیزات این واحد فولادسازی به صورت کامل در داخل کشور تامین شده و ۴۰ درصد دیگر آن نیز از طریق واردات تأمین شده که مهندسی همان بخش نیز توسط یکی از شرکت‌های داخلی انجام گرفته است.

ضخامت تختال تولیدشده در واحد فولادسازی و ریخته‌گری فولاد سفیددشت، ۱۵۰ میلی‌متر، عرض آن بین ۸۰۰ تا ۱۵۱۰ میلی‌متر و طول آن بسته به نیاز مشتریان بین ۶ تا ۱۲ متر است.

واحد فولادسازی و ریخته‌گری فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری دارای یک کوره قوس الکتریکی EAF با ظرفیت تولید ۱۷۰ تن مذاب و ظرفیت تخلیه ۱۴۰ تن، یک کوره پاتیلی LF با ظرفیت تولید ۱۴۰ تن مذاب و یک ماشین ریخته‌گری تک‌خط است.

پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای میزان تولید این واحد فولادسازی در سال جاری حدود ۳۰۰ هزار تن بوده، اما به دلیل ناترازی‌های انرژی این میزان کاهش یافته و به ۱۰۰ هزار تن رسید.

شرکت فولاد سفیددشت برای جبران محدودیت‌های برق به دنبال دریافت مجوز‌های لازم برای ساخت نیروگاه خورشیدی است تا بتواند بخشی از برق مورد نیاز این واحد را از این طریق تأمین کند.