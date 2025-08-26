مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از افتتاح ۱۴ طرح صنعتی و تولیدی با ۱۳ همت سرمایه گذاری به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته رستمی، اعتبار این طرح‌ها بیش از ۱۳ همت بوده که با مشارکت دولت و بخش خصوصی فراهم شده و با بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم برای یک‌هزار و ۷۷۸ نفر در استان فراهم می‌شود.

وی، تولید مواد شوینده، لوله‌های فولادی و خودرو را از مهم‌ترین طرح‌های صنعتی هفته دولت عنوان کرد و یادآور شد: از مجموع این طرح‌ها، سه طرح در شهرستان تاکستان، ۲ طرح در قزوین، پنج طرح در آبیک، سه طرح در شهرستان البرز و یک طرح در بویین‌زهرا به بهره‌برداری می‌رسد.

رستمی با اشاره به جایگاه مهم قزوین در صنعت کشور خاطرنشان کرد: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، دسترسی آسان به پایتخت، برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و حضور شهرک‌های صنعتی فعال، همواره یکی از قطب‌های مهم صنعتی ایران بوده و تنوع تولیدات صنعتی در قزوین، از صنایع غذایی و دارویی گرفته تا فولاد، خودرو و محصولات پتروشیمی، جایگاه این استان را در اقتصاد ملی برجسته ساخته است.

مدیرکل صمت خاطرنشان کرد: افتتاح این طرح‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای قزوین در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار است و می‌تواند گام مهمی در توسعه اقتصادی استان و کشور محسوب شود.