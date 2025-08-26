به گزارش خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، صبح امروز در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری، بر نقش مهم روحانیت در ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست تأکید کرد و هشدار داد که توسعه ناپایدار در چهارمحال و بختیاری تهدیدی جدی برای منابع طبیعی این استان است.

او با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی این استان گفت: چهارمحال و بختیاری با عنوان سرزمین آب، آینه و آفتاب، دارای طبیعتی زیبا، منابع آبی فراوان، تالاب‌های ارزشمند و تنوع زیستی غنی است، اما توسعه ناپایدار طی دهه‌های اخیر این دارایی‌ها را با تهدید‌های جدی مواجه کرده است.

انصاری درباره فرونشست زمین در برخی مناطق استان افزود: این پدیده زنگ خطری برای آینده منابع طبیعی است و ضرورت بازنگری در شیوه‌های بهره‌برداری و مدیریت منابع را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۴، این دستورالعمل‌ها را نقشه راهی راهبردی برای حفاظت از محیط زیست دانست و تأکید کرد که هم‌افزایی نهاد‌های فرهنگی و دینی، به ویژه نقش روحانیت در ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی، بسیار حیاتی است.