کبدی کار جوان کردستانی به اردوی تیم ملی رده سنی جوانان کشور دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کبدی رده سنی جوانان ایران جهت کسب آمادگی حضور در بازیهای آسیایی جوانان بحرین با حضور ۱۹ بازیکن، از امروز لغایت ۱۴ شهریور ماه به میزبانی تهران و در هتل آکادمی مجموعه ورزشی انقلاب این شهر برگزار میشود.
با دعوت سرمربی تیم ملی کبدی"سامیار فدایی" کبدی کار شایسته کردستانی نیز به ششمین اردوی آمادگی ملی پوشان رده سنی جوانان فراخوانده شده است.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ طی مهر و آبان ماه سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار میشود.