توقیف محموله گلهای تزئینی فاقد مجوز در پلدختر
فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یکدستگاه کامیون ایسوزو حامل گلهای تزئینی خارجی فاقد مجوز به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان پلدختر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: ماموران انتظامی پاسگاه پل تنگ در حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی شهرستان پلدختر به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن متوقف کردند.
سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: ماموران در بازرسی از خودرو مقدار یک هزار و ۴۶۷ عدد انواع گلهای تزئینی خارجی فاقد مجوز کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در این خصوص پرونده تشکیل و به مراجع ذیصلاح معرفی شد تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.