طرح ۳۸۵ میلیون دلاری اتصال چابهار به شاهراه چین و پاکستان در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: طرح زیرساختی ۳۸۵ میلیون دلاری اتصال بندر چابهار به ریمدان و شاهراه اقتصادی چین و پاکستان در دست پیگیری است.

محمدسعید اربابی در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار با وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزود: برای تامین مالی این طرح مذاکراتی با چین انجام شده که نیازمند همکاری وزارت اقتصاد است.

وی همچنین خواستار صدور مجوز تردد یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون پلاک منطقه آزاد تا مرز میلک و رفع محدودیت تردد خودرو‌های پلاک منطقه در سیستان و بلوچستان شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به طرح‌های در دست اجرا در این منطقه آزاد اظهار کرد: طرح‌های پتروشیمی کیمیا صنعت، بدر شرق و فولاد مَکُران تا پایان امسال افتتاح می‌شوند.

وی همچنین از راه‌اندازی بورس آبزیان و پیگیری ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و پاکستان در ریمدان تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داد.